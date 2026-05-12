Мария Голубкина заявила, что не собирается становиться невестой

Российская актриса Мария Голубкина сделала заявление о личной жизни. В беседе с MK.RU актриса, которой в сентябре исполнилось 52 года, призналась , что больше не планирует выходить замуж. По ее словам, свадьба — это уже пройденный этап.

Она подчеркнула, что совершенно не нуждается в муже. Ее взрослые дети — сын Иван и дочь Анастасия, рожденные в браке с Николаем Фоменко, — давно живут своей жизнью. Ивану 25 лет, он строит карьеру диджея. Анастасии 23, она учится на психолога. Дети не пошли по стопам звездных родителей, и Голубкина только рада.

«Если помните, я же только из монастыря, где, по слухам, я якобы полгода сидела. Что касается мужчин, это тема 30-летних, это их песня. Мне надо уже какую-то новую петь», — отметила артистка.

Внуков у актрисы пока нет. Но она не торопит наследников и не давит на них. Голубкина отметила, что хочет стать бабушкой, но не торопит детей в этом вопросе.

Ранее актриса Мария Голубкина рассказала, что долгое время страдает от гиперсомнии.