«Я пытался дать быку мятную конфету»: Владимир Пресняков рассказал, как однажды оказался на рогах животного

Российский певец и композитор Владимир Пресняков вспомнил старую историю, которая приключилась с ним в 2005 году во Франции, сообщает Super.ru. Тогда певец участвовал в съемках программы «Большие гонки».

Как рассказал артист, день начался не по плану. Накануне была вечеринка, которая затянулась до утра, и на свежую голову артист решил подойти к быку. Пресняков сообщил, как вытащил из кармана мятную конфету и попытался приманить животное. Реакция быка оказалась мгновенной: животное схватило певца и начала бросать его по арене.

«Летал где-то 30 секунд. У меня было ребро поломано, колено. И увезли в больницу. Да, это меня бык подкидывал. Для меня это была целая вечность, я ничего не помню», — рассказал Пресняков.

Его увезли в больницу прямо со съемочной площадки. Позже артист признался, что почти ничего не помнит о тех минутах. Травмы были настолько болезненными, что сознание отключилось, добавил он.

Примечательно, что именно 2005 год стал для Преснякова судьбоносным по другой причине. Тогда он познакомился со своей будущей женой Натальей Подольской. Так что один год принес ему и самую сильную физическую боль, и большую любовь.

