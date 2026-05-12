Химики УрФУ создали сыр от старения: чеддер и сыр с плесенью обогатили антиоксидантами

Химики Уральского федерального университета создали сыр, который защищает организм от старения и воспалительных процессов. В течение четырех лет ученые разрабатывали чеддер и сыр с белой плесенью, обогащенные мощными антиоксидантами. Об этом пишет газета «Известия».

Заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елена Ковалева пояснила, что в продукт добавили астаксантин, ресвератрол и пуэрарин. Благодаря этим веществам антиоксидантные свойства сыра выросли в три-пять раз. Кроме того, улучшился аминокислотный профиль: он стал ближе к идеальному по белковому составу. По словам Ковалевой, если съедать по 20–40 граммов такого сыра в день, можно получить суточную норму кальция и антиоксидантов.

Научный консультант индустриального партнера Тимофей Колосов уточнил, что себестоимость производства новинки составит около 700 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось о том, что ученые начнут испытывать метод омоложения клеток на людях в 2026 году.