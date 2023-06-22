Подмосковные регбисты сыграют за сборную России против команды легионеров

Регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» из поселка Монино (городской округ Щелково) приглашены в национальную сборную для участия в тренировочном сборе и матче против лучших легионеров российского чемпионата.

По сообщению пресс-службы областного Минспорта, за сборную страны сыграют Дмитрий Пархоменко и Ислам Абдулкадиров. Еще пятеро регбистов подмосковного клуба будут в составе «Барбарианс» — так называется коллектив легионеров.

Для россиян матч, который пройдет в воскресенье в Москве, имеет большое значение. Регбистам, находящимся под известными санкциями, очень нужна игровая практика с сильными командами. Учитывая, что в «Барбарианс» собраны игроки, таких стран, как ЮАР, Грузия, спарринг получится очень полезным. В прошлом году, напомним, встреча этих команд завершилась минимальной победой легионеров (22:21).

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