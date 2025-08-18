Пугачева дала непрошенный совет Стасу Пьехе
Фото: [flickr.com]
Народная артистка РСФСР Алла Пугачева, покинувшая Россию, дала непрошенный совет российскому певицу Стасу Пьехе.
Накануне артист пожаловался на плохой сон и травмы, полученные на концерте в честь Дня города в Нижнем Новгороде. Внук Эдиты Пьехи рассказал, что травмировал копчик и ногу, когда веселился на мероприятии. В своих соцсетях певец четко обозначил, что не требует каких-либо советов — он просто поведал о своих переживаниях.
«Советов не прошу, ни один не сработал за 22 года», — отметил Пьеха.
Однако Пугачева, которую с артистом связывают не только творческие, но и семейные связи через Литву (бывший муж Примадонны и отец Стаса живут в этой стране), решила нарушить эту просьбу. Она посоветовала коллеге «не думать ни о чем» — лаконично, но вопреки его пожеланиям.
Интересно, что именно Литва стала причиной скандала вокруг Пьехи весной 2022 года, когда появились слухи, будто певец переехал к отцу в Прибалтику. Сам артист тогда опроверг эту информацию, подчеркнув, что его семья и бизнес находятся в России.
