После борьбы с тяжелой болезнью Анита Цой обзавелась местом на кладбище

5-tv.ru: страдающая от болезни щитовидки Анита Цой купила себе место на кладбище

Культура и спорт
Кладбище в деревне Поповка Троицкого административного округа

Фото: [Кладбище в деревне Поповка Троицкого административного округа/Медиасток.рф]

Народная артистка России Анита Цой подошла к вопросу будущего с практической точки зрения и заранее приобрела место для собственного захоронения. Об этой нетипичной покупке певица откровенно рассказала «Пятому каналу» во время праздничного мероприятия, посвященного 30-летию телеканала МУЗ-ТВ.

Певица приравнивает покупку кладбищенского участка к обычному приобретению недвижимости. По словам Цой, они с супругом уже обустроили два семейных склепа. Артистка подчеркнула, что руководствуется простой логикой: рентабельнее закрыть этот вопрос сегодня, пока цены на такие услуги не взлетели до небес.

Реакция родных на подобную предусмотрительность оказалась неоднозначной. Анита с улыбкой вспомнила, что сначала семья восприняла ее инициативу в штыки, заподозрив у нее проблемы с ментальным здоровьем. Однако сама исполнительница считает заботу о будущих проводах абсолютно нормальным делом и уже сейчас открыто обсуждает с близкими детали — от классического погребения до кремации.

Вдохновляющим примером здорового отношения к теме ухода из жизни для Цой стал визит в Южную Корею. Там певицу впечатлил элитный парк-кладбище, где вместо традиционных тяжелых надгробий высажены живописные деревья и кустарники, а о покоящихся напоминают лишь аккуратные таблички. По словам артистки, такое место больше похоже на красивый сквер для прогулок, чем на мрачный погост.

Напомним, у певицы Аниты Цой диагностирована болезнь Грейвса (рецидивный диффузный токсический зоб) — аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Однако это не связано с онкологией, слухи о которой звезда опровергла.

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