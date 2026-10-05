Стало известно о тайной свадьбе младшей дочери Никиты Михалкова: мужем Надежды оказался человек из политики

По информации издания, Надежда родила от Руслана дочь. Девочку крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. Департамент внутренней политики Югры подтвердил эту информацию.

1 октября Михалков был в Ханты-Мансийске и провел творческий вечер в «Югра-Классик», на который пришла Надежда с мужем. В марте 2025 года Надежда вошла в состав жюри конкурса короткометражного кино в рамках XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, где и познакомилась с губернатором. В начале 2026 года пара отдохнула в Сочи.

Кухарук уже был в браке и воспитывает двоих старших детей. У Надежды есть двое старших детей: 15-летняя дочь и 13-летний сын, которые родились в браке с режиссером Резо Гигинеишвили.

После того как Надежда стала многодетной мамой, она сделала большой перерыв в выходах в свет. 23 декабря 2025 года Надежда побывала в Москве на светской премьере фильма «Буратино». 1 сентября 2026 года она появилась на премьере сериала «Трудно быть богом».

Ранее появилась информацию об отце будущего ребенка модели Анастасии Решетовой.