Стало известно о тайной свадьбе младшей дочери Никиты Михалкова: мужем Надежды оказался человек из политики

URA.RU: младшая дочь Михалкова вновь вышла замуж — за губернатора ХМАО Кухарука

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

39-летняя актриса Надежда Михалкова, младшая дочь народного артиста РСФСР Никиты Михалкова, вновь вышла замуж, сообщает URA.RU. Ее избранником стал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Руслан Кухарук.

По информации издания, Надежда родила от Руслана дочь. Девочку крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. Департамент внутренней политики Югры подтвердил эту информацию.

1 октября Михалков был в Ханты-Мансийске и провел творческий вечер в «Югра-Классик», на который пришла Надежда с мужем. В марте 2025 года Надежда вошла в состав жюри конкурса короткометражного кино в рамках XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, где и познакомилась с губернатором. В начале 2026 года пара отдохнула в Сочи.

Кухарук уже был в браке и воспитывает двоих старших детей. У Надежды есть двое старших детей: 15-летняя дочь и 13-летний сын, которые родились в браке с режиссером Резо Гигинеишвили.

После того как Надежда стала многодетной мамой, она сделала большой перерыв в выходах в свет. 23 декабря 2025 года Надежда побывала в Москве на светской премьере фильма «Буратино». 1 сентября 2026 года она появилась на премьере сериала «Трудно быть богом».

Ранее появилась информацию об отце будущего ребенка модели Анастасии Решетовой.

Актуально

Читайте также

Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию и сразу нарвалась на хейт

Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию и сразу нарвалась на хейт

«Любовь — это труд»: Успенская поддержала пару дочери вопреки финансовым трудностям

«Любовь — это труд»: Успенская поддержала пару дочери вопреки финансовым трудностям

Шесть исков на ₽1,4 млн: покупатели билетов Канье Уэста судятся с Say Agency

Шесть исков на ₽1,4 млн: покупатели билетов Канье Уэста судятся с Say Agency

Поклонники «Руки Вверх!» пожаловались на организаторов концерта в Ростове из-за лазерного шоу

Поклонники «Руки Вверх!» пожаловались на организаторов концерта в Ростове из-за лазерного шоу

Не стало актера Тимофея Ухова, сыгравшего в сериалах «Глухарь» и «Не родись красивой»

Не стало актера Тимофея Ухова, сыгравшего в сериалах «Глухарь» и «Не родись красивой»

Исполнитель хита «Незабудка» Тима Белорусских назвал поступок, о котором до сих пор жалеет

Исполнитель хита «Незабудка» Тима Белорусских назвал поступок, о котором до сих пор жалеет

В семье звезды «Милых обманщиц» Чада Лоу трагедия: актер потерял 13-летнюю дочь

В семье звезды «Милых обманщиц» Чада Лоу трагедия: актер потерял 13-летнюю дочь

Никита Пресняков пожаловался, что провел ночь на улице Франции

Никита Пресняков пожаловался, что провел ночь на улице Франции

Психолога Лабковского экстренно госпитализировали

Психолога Лабковского экстренно госпитализировали

«Я хотела соответствовать стандартам»: Оксана Самойлова рассказала, зачем решилась на пластику

«Я хотела соответствовать стандартам»: Оксана Самойлова рассказала, зачем решилась на пластику

Экс-ведущая «Орла и Решки» Мария Ивакова вышла замуж

Экс-ведущая «Орла и Решки» Мария Ивакова вышла замуж

«Пусть отправят нуждающимся»: Джигурда отказался от положенной пенсии в ₽10 тысяч

«Пусть отправят нуждающимся»: Джигурда отказался от положенной пенсии в ₽10 тысяч

Добавьте mosregtoday.ru в избранное