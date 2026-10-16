Палвин и Спроус впервые вышли на прогулку с новорожденной дочерью в Лос-Анджелесе

32-летнюю модель Барбару Палвин и 34-летнего американского актера Дилана Спроуса папарацци впервые запечатлели их на прогулке с новорожденной дочерью, сообщает Super. Они стали родителями в конце сентября.

Звездная пара вышла в свет вместе с малышкой, которую, по данным источников, назвали Сильвией. Дилана и Барбару заметили в Лос-Анджелесе.

Палвин выбрала для прогулки черную обтягивающую футболку с рукавами и белыми пуговицами, черные широкие брюки и светлые кеды. В руках она держала поводок для собаки. Спроус был в серой футболке, белых шортах и темных кедах, а волосы собрал в хвост. Именно он вез детскую коляску.

На фотографиях видно, что родители выглядят немного утомленными, но счастливыми. Барбара широко улыбается, не скрывая радости.

Барбара и Дилан познакомились в 2018 году. Через пять лет, в 2023-м, они сыграли свадьбу. О беременности модели стало известно на 79-м Каннском кинофестивале, где Палвин появилась с заметно округлившимся животом.

Ранее сообщалось, что модель Хейли Бибер подогрела слухи о второй беременности.