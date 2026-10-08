«Я трусиха!»: Марина Газманова поплавала с акулами в Индийском океане

57-летняя Марина Газманова, жена народного артиста РФ Олега Газманова, поделилась историей о том, как плавала с акулами в Индийском океане, передает VOICE. Она опубликовала видео, на котором запечатлен заплыв рядом с акулами.

Газманова призналась, что является «любопытной трусихой» и испытала сильнейшие эмоции во время плавания.

Фото: [ скриншот видео ]

«Я трусиха! Но очень любопытная трусиха. И когда любопытство тянет меня за руку, страху приходится плыть вместе со мной. Поплавать с акулами в Индийском океане... Как я могла такое пропустить!» — рассказала она.

Марина призналась, что сначала забывала о страхе, но потом вспоминала и вскрикивала прямо в маску и дыхательную трубку. По словам Газмановой, она удивила туристов из Китая, которые были с ней в заплыве.

Ранее сын Олега Газманова Родион признался, что ненавидел школу.