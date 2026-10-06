Не стало сыгравшего в «Охоте на лис» актера Василия Попова

VOICE: на 79-м году жизни умер актер фильма «Охота на лис» Василий Попов

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Скончался советский и российский актер Василий Попов, сообщает VOICE. Он не дожил всего три дня до своего 79-летия. О смерти артиста сообщило руководство Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы имени М. Горького.

Попов родился 6 октября 1947 года. В 1967 году он окончил Троицкое авиационно-техническое училище гражданской авиации. В 1975 году получил диплом факультета режиссуры и актерского мастерства Кемеровского института культуры, а также окончил актерское отделение местного музыкального училища.

Карьера артиста началась в Алтайском краевом театре драмы. Позднее он служил в Новомосковском театре и Рязанском театре юного зрителя.

С 1983 по 1993 годы Попов преподавал режиссуру и актерское мастерство в Рязанском институте культуры. За свою карьеру Попов воплотил более ста образов, работая как с классической, так и с современной драматургией.

В кино Попов начал сниматься в 1979 году — он сыграл в фильме «Последняя охота». Актер особо отмечал сильное впечатление, которое на него произвели съемки ленты «Охота на лис» 1980 года. Всего артист снялся в десяти фильмах, которые стали для него важным актерским опытом и ресурсом для творческого развития.

Ранее стало известно о смерти звезды сериала «Михайло Ломоносов» Максима Ивашкина.

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