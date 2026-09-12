Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали родителями: радостную новость раскрыли коллеги артиста

Юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук стали родителями. У 45-летнего шоумена и 33-летней актрисы родился первенец — об этом стало известно от коллег артиста, сообщил Super.

По информации издания, новостью поделились партнеры Харламова по шоу «Кстати». Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов открыли очередной выпуск передачи с поздравлений в адрес пары. Мусагалиев рассказал: ведущий Comedy Club накануне не приехал на съемки, потому что его супруга отправилась в роддом.

«Ребята, сегодня это случилось. Гарика нет, но на это есть наконец-то уважительная причина. Наш Гарик прямо сейчас в это мгновение становится папой второй раз!» — сообщил Мусагалиев.

По словам комиков, ближайшие два выпуска шоу «Кстати» окажутся слегка сумбурными.

«Надо поздравить еще и Катю, потому что он не один в этом участвует!» — отметил Денис.

По данным издания, Харламов уже воспитывает 12-летнюю дочь — она родилась в браке с актрисой Кристиной Асмус. Супруги расстались в 2020 году. Актер активно участвует в жизни девочки.

По информации издания, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук официально оформили свои отношения летом 2024 года. Свадьба стала важным шагом в жизни обоих. Катерина сумела найти подход к дочери Харламова от предыдущего брака. По данным СМИ, между ними установились теплые, доверительные отношения. Кроме того, Ковальчук подружилась с матерью шоумена, что говорит о том, что актриса органично вписалась в семейный круг.

Ранее сообщалось, что звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович перестала скрывать беременность.