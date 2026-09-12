Известный участник Олимпиады внезапно умер в 38 лет

Олимпиец из Якутии, борец вольного стиля Николай Ноев скончался на 39-м году жизни. О смерти спортсмена 12 сентября сообщила Федерация спортивной борьбы республики.

Причина смерти спортсмена не раскрывается в официальном сообщении. Известно лишь, что спортсмен болел.

«Николай скоропостижно скончался», — написали в Telegram-канале организации.

Ноев выступал за Таджикистан на Играх в Лондоне в 2012 году и дошел до 1/8 финала. В его активе также призовое место на турнире имени Ивана Ярыгина, участие в чемпионатах мира и Азии.

Ранее сообщалось, что российский паралимпиец выиграл ₽5 млн в моментальную лотерею.