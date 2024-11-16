Режиссер Александр Панкратов скончался в возрасте 78 лет

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Александр Панкратов умер на 79-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в Telegram-канале.

Причины смерти Панкратова не уточняются.

"На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова (04.09.1946 - 15.11.2024)… Приносим соболезнования родным и близким Александра Андреевича", — говорится в сообщении.

Александр Панкратов учился во ВГИКе. После чего работал режиссером. Ему удалось снять такие произведения, как «Прощай, шпана замоскворецкая», «Проделки в старинном духе» и «Портрет жены художника». Также он являлся оператором «Голубого щенка».

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