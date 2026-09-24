«Ванкувер» отправил двух российских хоккеистов в фарм-клуб»

Российские игроки «Ванкувер Кэнакс» защитник Кирилл Кудрявцев и Илья Сафонов начнут новый сезон в фарм-клубе «Косаток» «Эбботсфорд» в АХЛ.

В ходе предсезонных матчей генменеджер «Ванкувера» Райан Джонсон сообщил о сокращении основного состава команды до 31 человека, и россияне попали под секвестр.

Илья Сафонов в минувшем сезоне выступал за «Ак Барс» в КХЛ. По его окончании 25-летний форвард подписал годичный двусторонний контракт с «Ванкувером».

22-летнй Кирилл Кудрявцев был выбран на драфте-2022 «Ванкувером» под общим 208-м номером. В Северной Америке он выступает с 2021 года. За последние два сезона у защитника набралось пять матчей в НХЛ с двумя результативными баллами.

Ранее нападающий «Миннесоты» Яков Тренин рассказал, что новичок команды Максим Шабанов напоминает ему Никиту Кучерова.