«Ванкувер» отправил двух российских хоккеистов в фарм-клуб»

«Ванкувер» отправил россиян Сафонова и Кудрявцева в фарм-клуб

Культура и спорт
Кирилл Кудрявцев (№59)

Фото: [Кирилл Кудрявцев (№59)/ХК «Эбботсфорд Кэнакс»]

Российские игроки «Ванкувер Кэнакс» защитник Кирилл Кудрявцев и Илья Сафонов начнут новый сезон в фарм-клубе «Косаток» «Эбботсфорд» в АХЛ.

В ходе предсезонных матчей генменеджер «Ванкувера» Райан Джонсон сообщил о сокращении основного состава команды до 31 человека, и россияне попали под секвестр.

Илья Сафонов в минувшем сезоне выступал за «Ак Барс» в КХЛ. По его окончании 25-летний форвард подписал годичный двусторонний контракт с «Ванкувером».

22-летнй Кирилл Кудрявцев был выбран на драфте-2022 «Ванкувером» под общим 208-м номером. В Северной Америке он выступает с 2021 года. За последние два сезона у защитника набралось пять матчей в НХЛ с двумя результативными баллами.

Ранее нападающий «Миннесоты» Яков Тренин рассказал, что новичок команды Максим Шабанов напоминает ему Никиту Кучерова.

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