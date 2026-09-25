«Я хотела соответствовать стандартам»: Оксана Самойлова рассказала, зачем решилась на пластику

lady.mail: бывшая жена Джигана призналась, что сделала пластические операции

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

38-летняя Оксана Самойлова призналась, что делала пластические операции, пишет «Леди.Mail». В интервью Ксении Собчак она заявила, что изменила нос, губы, ввела ботокс, увеличила грудь и прибегала к аппаратной косметологии.

Бывшая жена рэпера Джигана рассказала, что убирала горбинку на носу, но осталась недовольна результатом, так как там осталась ямочка. Самойлова объяснила, что решалась на изменения внешности, потому что хотела соответствовать стандартам своей сферы.

«В те времена какие были стандарты? Чем больше губы, тем красивее. Носы тогда все начали круто делать поголовно. Конечно, ты хочешь соответствовать стандарту той сферы, в которой ты живешь, общаешься», — рассказала Оксана.

При этом Собчак предположила, что Самойлова увлеклась изменениями внешности из-за статуса жены рэпера, и модель с этим согласилась. По словам Оксаны, на нее никто не давил, а желание изменить внешность возникало у нее самой — ей казалось, что она «не дотягивает». Блогерша также отметила, что не делала липосакцию и не корректировала фигуру с помощью пластических операций.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, почему долго не уходила от рэпера Джигана.

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