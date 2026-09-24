Кириченко стал одним из кандидатов на пост главного тренера «Ростова»

Инсайдер Карпов: Кириченко может возглавить «Ростов» после ухода Альбы

Культура и спорт

Фото: [ФК «Ростов»]

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Кириченко стал одним из кандидатов на пост главного тренера «Ростова», сообщил инсайдер Иван Карпов.

Ранее сообщалось, что «Ростов» договорился о расторжении контракта с испанцем Джонатаном Альбой.

49-летний Кириченко выглядит логичной кандидатурой с учетом финансовых трудностей южан. Он провел большую часть карьеры игрока в ростовском клубе, сыграв за него 173 матча и забив 52 мяча. В 2016 и 2017 годах Кириченко дважды оказывался исполняющим обязанности главного тренера «Ростова». В общей сложности он провел семь матчей на этом посту.

Последним местом работы Кириченко был ивановский «Текстильщик», во главе которого он провел 91 матч.

«Ростов» занимает 12-е место в РПЛ, набрав восемь очков в девяти матчах.

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