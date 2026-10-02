Широков отказался признать успехом шестое место «Балтики» Талалаева

Экс-капитан сборной Широков иронично высказался о работе Талалаева в «Балтике»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Балтика»]

Бывший капитан сборной России Роман Широков в интервью «Чемпионату» высказался о работе Андрея Талалаева в калининградской «Балтике».

В минувшем сезоне РПЛ «Балтика», вернувшись из Первой лиги, заняла шестое место, при этом долгое время претендуя на призовые позиции.

Широков отказался считать шестое место «Балтики» «большим» результатом.

«Смотрите, Семак занял шестое место и перешел в «Зенит». Я не слышал, чтобы кто-то хотел забрать Талалаева в команду выше уровнем. Наверное, это тоже о многом говорит», — сказал Роман Широков.

Собеседник портала указал, что «Балтика» успешно выступала в первой части сезона, а на заключительном отрезке у нее были результаты во второй десятке.

Ранее стало известно, что колумбийский полузащитник Вильмар Барриос проведет последний сезон за «Зенит».

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