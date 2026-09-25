Сын Высоцкого не поедет на похороны Марины Влади во Францию

tass: сын Владимира Высоцкого заявил, что не приедет на похороны Марины Влади

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

62-летний сын Владимира Высоцкого Никита не приедет во Францию на похороны Марины Влади. Об этом он сообщил ТАСС. Причина — отсутствие визы и бюрократические сложности.

Накануне стало известно о смерти Влади. Она умерла 24 сентября в возрасте 88 лет. Ее имя навсегда связано с Высоцким: они встретились в 1967 году, а в 1970-м официально стали мужем и женой. Брак продлился до смерти поэта в 1980 году.

Будущая звезда родилась во Франции в 1938 году, ее родители были выходцами из России. Влади начала сниматься в кино еще ребенком, а всесоюзная слава пришла к ней после выхода картины «Колдунья» в 1956 году.

За карьеру актриса снялась более чем в 80 фильмах. В 1963 году Влади получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Пчелиная матка» («Супружеская постель»). Позже актриса написала книгу «Владимир, или Прерванный полет» и поставила по ее мотивам одноименный спектакль.

В 2012 году Марину наградили медалью Александра Пушкина за вклад в развитие культурных связей с Россией и популяризацию русской культуры за рубежом. В Екатеринбурге в 2006 году появился памятник, посвященный актрисе и Высоцкому.

По словам Никиты Высоцкого, Марина скончалась после продолжительной болезни. Последний день жизни актриса провела в собственном доме в Париже рядом с близкими и домашними питомцами. Сын поэта подчеркнул, что уважает Влади за то, что она сделала для его отца.

Ранее Никита Высоцкий опроверг продажу якобы квартиры отца за ₽70 млн в Москве.

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