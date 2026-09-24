Шесть исков на ₽1,4 млн: покупатели билетов Канье Уэста судятся с Say Agency

К агентству Say Agency подали шесть исков из-за концерта американского рэпера Канье Уэста, общая сумма требований превышает ₽1,4 млн. Заявления зарегистрировали в судах Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, сообщает РИА Новости.

Первый иск поступил 9 сентября в Центральный районный суд Воронежа, предварительное заседание назначено на 9 октября, сумма требований пока неизвестна.

В московских судах к агентству обратились несколько покупателей. Самый крупный иск зарегистрирован в Преображенском суде Москвы: покупатель четырех билетов стоимостью ₽640 тысяч требует вернуть комиссию в размере ₽64 тысяч, взыскать неустойку, ₽100 тысяч компенсации морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Еще один иск на ₽50,2 тысячи поступил в судебный участок в Сокольниках. Также в суде рассматривается требование почти на ₽160 тысяч: покупатель хочет вернуть деньги за два билета, сервисный сбор, расходы на поездку и бронирование отеля, а также получить ₽30 тысяч компенсации морального вреда.

В Санкт-Петербурге два иска зарегистрировали в Выборгском и Калининском районных судах. В Выборгском суде покупатель требует вернуть ₽18,7 тысячи за билеты. В Калининском суде истцы хотят взыскать ₽123,2 тысячи за четыре билета с учетом сервисного сбора, а также ₽200 тысяч компенсации морального вреда, неустойку и штраф по закону о защите прав потребителей.

Ранее Say Agency объяснило отсутствие информации о концертах Уэста в России на сайте его тура.