Шесть исков на ₽1,4 млн: покупатели билетов Канье Уэста судятся с Say Agency

ria.ru: к Say Agency, организующему концерты Уэста в России, подали шесть исков

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

К агентству Say Agency подали шесть исков из-за концерта американского рэпера Канье Уэста, общая сумма требований превышает ₽1,4 млн. Заявления зарегистрировали в судах Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, сообщает РИА Новости.

Первый иск поступил 9 сентября в Центральный районный суд Воронежа, предварительное заседание назначено на 9 октября, сумма требований пока неизвестна.

В московских судах к агентству обратились несколько покупателей. Самый крупный иск зарегистрирован в Преображенском суде Москвы: покупатель четырех билетов стоимостью ₽640 тысяч требует вернуть комиссию в размере ₽64 тысяч, взыскать неустойку, ₽100 тысяч компенсации морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Еще один иск на ₽50,2 тысячи поступил в судебный участок в Сокольниках. Также в суде рассматривается требование почти на ₽160 тысяч: покупатель хочет вернуть деньги за два билета, сервисный сбор, расходы на поездку и бронирование отеля, а также получить ₽30 тысяч компенсации морального вреда.

В Санкт-Петербурге два иска зарегистрировали в Выборгском и Калининском районных судах. В Выборгском суде покупатель требует вернуть ₽18,7 тысячи за билеты. В Калининском суде истцы хотят взыскать ₽123,2 тысячи за четыре билета с учетом сервисного сбора, а также ₽200 тысяч компенсации морального вреда, неустойку и штраф по закону о защите прав потребителей.

Ранее Say Agency объяснило отсутствие информации о концертах Уэста в России на сайте его тура.

Актуально

Читайте также

Не стало сыгравшей в «Тайнах следствия» и «Каменской» актрисы Екатерины Дроновой

Не стало сыгравшей в «Тайнах следствия» и «Каменской» актрисы Екатерины Дроновой

«Это пиар к концерту»: почему Наталья Штурм не верит в развод Стаса Михайлова

«Это пиар к концерту»: почему Наталья Штурм не верит в развод Стаса Михайлова

«Со спины талант светится!»: Ингеборга Дапкунайте случайно встретилась с российским фотографом в Лондоне

«Со спины талант светится!»: Ингеборга Дапкунайте случайно встретилась с российским фотографом в Лондоне

Стало известно о проблемах Ким Кардашьян с пищеводом

Стало известно о проблемах Ким Кардашьян с пищеводом

Под Серпуховом завершился чемпионат России по ружью на стрельбище

Под Серпуховом завершился чемпионат России по ружью на стрельбище

«Сердце закрыто навсегда»: Волочкова отказалась прощать Керимова

«Сердце закрыто навсегда»: Волочкова отказалась прощать Керимова

Неизвестные бросили плед в Дору во время ее выступления

Неизвестные бросили плед в Дору во время ее выступления

«Энергосберегающий танец» и две танцовщицы: Татьяна Буланова удивила фанатов новым шоу

«Энергосберегающий танец» и две танцовщицы: Татьяна Буланова удивила фанатов новым шоу

Юра Борисов снимется в экранизации романа Водолазкина

Юра Борисов снимется в экранизации романа Водолазкина

Стало известно о расставании Стаса Михайлова с женой

Стало известно о расставании Стаса Михайлова с женой

У дома матери Ким Кардашьян задержали сталкера

У дома матери Ким Кардашьян задержали сталкера

Комик Илья Соболев оказался на грани отмены из-за неудачной шутки про грудь экс-участницы «Холостяка»

Комик Илья Соболев оказался на грани отмены из-за неудачной шутки про грудь экс-участницы «Холостяка»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное