Борисова объяснила свои слова о «неидеальной дочери» обидой

Super: телеведущая Дана Борисова объяснила свои слова о «неидеальной дочери»

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

50-летняя телеведущая Дана Борисова объяснила свои слова о «неидеальной дочери» обидой на Полину, пишет Super.

На премьере нового сезона шоу «Выживалити. Наследники» Дану спросили про интервью, в котором она, говоря о Полине, заявила, что «есть дочери и получше». Борисова утверждает, что в ее словах не было ничего оскорбительного: по ее словам, перед этим у нее был большой конфликт с дочерью.

«Я вправе была сказать: "Могла бы быть дочь и получше". А что я такого криминального сказала?», — сказала Дана.

Телеведущая призналась, что живет с дочкой в одной квартире 24 часа в сутки, из-за чего взаимный выплеск негатива неизбежен. Борисова заявила, что у них с Полиной сложились сложные отношения, но в то же время отметина, что недавно они с дочерью смогли избежать ссоры и даже вместе пришли на мероприятие.

Накануне психиатр Василий Шуров вступился за Борисову. В интервью NEWS.ru он отметил, что Борисова не травмировала дочь, а проявила честность и прямолинейность. Специалист объяснил, что травма возникает не от прямоты, а от излишней идеализации. Психиатр также отметил, что в семье Даны непростые отношения, а у самой телеведущей — не лучший опыт общения с мамой.

Ранее внук Александра Буйнова обратился к подписчикам с просьбой не хейтить его семью в Сети.

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