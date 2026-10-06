Джиган сбежал из рехаба в Израиле, куда отправился на лечение после инцидента со стрельбой

41-летний рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) несколько раз сбегал с территории реабилитационного центра в Израиле. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщила «Лента.ру».

По информации источника, последний раз музыкант покинул территорию рехаба 2 октября, накануне шаббата. Джигана вернули в центр только после полуночи. В день побега он пропустил два вечерних сеанса терапии.

Отмечается, что во время последнего побега рэпер находился в неадекватном состоянии: спал на откинутом кресле в машине, не мог сам открыть дверь и вспомнить пароль, предназначенный для входа на территорию рехаба. Всего Джиган отсутствовал в лечебнице более десяти часов.

Как пишет телеграм-канал, ребцентр расположен в частном секторе, и местные жители даже не догадываются о его существовании по соседству. Территория рехаба находится под охраной, туда доставляют еду и вызывают клининг.

Ранее сообщалось, что суд в Москве принял иск Оксаны Самойловой об ограничении прав Джигана на детей.