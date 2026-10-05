Популярный теледоктор Мясников впервые показал на ТВ внебрачную дочь

72-летний популярный теледоктор Александр Мясников открыто рассказал в эфире программы «Судьба человека» о своей внебрачной дочери Полине, сообщает Teleprogramma.org. Он подтвердил, что для него важно не уходить от ответственности и не делать вид, будто чего-то не было.

О существовании Полины врач впервые публично упомянул в 2018 году. Супругу Наталью, с которой он вместе более сорока лет, доктор предупредил о дочери сразу.

Сейчас Полина — взрослая девушка, она поступила в МГИМО и занимается изучением иностранных языков. Она не выбрала медицину, потому что, по ее словам, быть врачом — это призвание, а она пока не чувствует в себе этого зова. У Полины с отцом сложились теплые, доверительные отношения, она охотно прислушивается к его советам.

Мясников говорит, что особенно ценит зрелость и внутреннюю силу, которую видит в дочери. Он признался, что мало кого уважает, а Полину уважает — наряду всего с тремя-четырьмя людьми в мире.

Отношения отца и дочери вышли за рамки редких встреч: Мясников часто берет Полину в экспедиции в дикую природу. В путешествиях Полина помогает вытаскивать квадроциклы из грязи, таскает снасти на рыбалке, наблюдает за медведями в лесу.

«Мне захотелось, чтобы его было больше в моей жизни. Это очень важно для девочки — общаться с папой», — поделилась девушка.

Один из самых ярких эпизодов Полина вспоминает до сих пор: в 9 лет отец впервые взял ее на Ямал, где температура опускалась до минус 55 градусов, а через неделю они летели в Кувейт, где было плюс 55 градусов.

Сегодня связь Полины и Мясникова держится на общих делах, путешествиях и простых разговорах. Для Мясникова это естественное продолжение отношений: он не скрывает прошлого, ценит настоящее и с уважением смотрит на то, какой личностью становится его дочь.

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