«Она красотка»: Зара отреагировала на свадьбу Пересильд

43-летняя певица Зара Зара (настоящее имя — Зарифа Мгоян) поделилась мнением о 42-летней актрисе Юлии Пересильд. В комментарии «Пятому каналу» артистка назвала ее талантливой, красивой, глубокой личностью, а также отметила ее занятия благотворительностью.

Зара выразила радость по поводу новостей о замужестве актрисы. Певица пожелала, чтобы положительных новостей было как можно больше.

«У всех что-то происходит такое негативное, поэтому побольше положительных новостей», — отметила она.

Слухи о замужестве Пересильд появились после того, как журналисты заметили кольцо на ее безымянном пальце на светском мероприятии. Личность супруга Юлия не раскрыла, но, по некоторым данным, им стал оператор Михаил Милашин. Они работали вместе над фильмом «Красавица».

Ранее сообщалось, что Алексей Учитель появился на премьере фильма с Анной Пересильд с молодой возлюбленной.