«Она красотка»: Зара отреагировала на свадьбу Пересильд

5-tv.ru: певица Зара обрадовалась первому замужеству актрисы Юлии Пересильд

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

43-летняя певица Зара Зара (настоящее имя — Зарифа Мгоян) поделилась мнением о 42-летней актрисе Юлии Пересильд. В комментарии «Пятому каналу» артистка назвала ее талантливой, красивой, глубокой личностью, а также отметила ее занятия благотворительностью.

Зара выразила радость по поводу новостей о замужестве актрисы. Певица пожелала, чтобы положительных новостей было как можно больше.

«У всех что-то происходит такое негативное, поэтому побольше положительных новостей», — отметила она.

Слухи о замужестве Пересильд появились после того, как журналисты заметили кольцо на ее безымянном пальце на светском мероприятии. Личность супруга Юлия не раскрыла, но, по некоторым данным, им стал оператор Михаил Милашин. Они работали вместе над фильмом «Красавица».

Ранее сообщалось, что Алексей Учитель появился на премьере фильма с Анной Пересильд с молодой возлюбленной.

Актуально

Читайте также

«Шок, мурашки по телу»: критик Бабичев отреагировал на смерть Сергея Соседова

«Шок, мурашки по телу»: критик Бабичев отреагировал на смерть Сергея Соседова

Стрельба в коттедже Джигана: работник раскрыл детали

Стрельба в коттедже Джигана: работник раскрыл детали

Стало известно о серьезных проблемах с легкими у сына Ефремова и Добровольской

Стало известно о серьезных проблемах с легкими у сына Ефремова и Добровольской

Стало известно о романе 71-летнего Костнера с 39-летней блогершей

Стало известно о романе 71-летнего Костнера с 39-летней блогершей

Под Серпуховом завершился чемпионат России по ружью на стрельбище

Под Серпуховом завершился чемпионат России по ружью на стрельбище

«Меня ввели в заблуждение»: россиянка судится с организаторами концерта Канье Уэста в Петербурге

«Меня ввели в заблуждение»: россиянка судится с организаторами концерта Канье Уэста в Петербурге

Леди Гага и ее возлюбленный могли воспользоваться услугами суррогатного материнства

Леди Гага и ее возлюбленный могли воспользоваться услугами суррогатного материнства

Экс-ведущая «Орла и Решки» Мария Ивакова вышла замуж

Экс-ведущая «Орла и Решки» Мария Ивакова вышла замуж

Появились неприятные подробности из жизни покойного сына Синди Кроуфорд

Появились неприятные подробности из жизни покойного сына Синди Кроуфорд

«Сплошное великолепие»: Харламов рассказал о первых эмоциях после рождения дочери

«Сплошное великолепие»: Харламов рассказал о первых эмоциях после рождения дочери

Актриса Антонова отреагировала на новость о разводе с мужем

Актриса Антонова отреагировала на новость о разводе с мужем

Роман Товстик спрятал долю в «Меридиане»

Роман Товстик спрятал долю в «Меридиане»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное