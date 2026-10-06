«Живи, моя Лера, вопреки всему»: Сквиччиарини трогательно обратился к Лерчек в день ее рождения

Super: отец четвертого ребенка Лерчек трогательно поздравил ее с днем рождения

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

38-летний аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, жених Валерии Чекалиной и отец ее четвертого ребенка, эмоционально поздравил ее с днем рождения, сообщает Super. 6 октября блогеру исполнилось 34 года.

Луис опубликовал в личном блоге кадры, снятые после того, как у Лерчек диагностировали тяжелое заболевание, и обратился к ней с проникновенными словами. В поздравлении Сквиччиарини напомнил, что Валерия подарила ему сына, рассказал о совместной борьбе с болезнью, отметил ее силу и любовь к жизни.

«Живи, моя Лера, вопреки всему. Вся твоя семья очень любит тебя! С днем рождения, Лера!», — написал Сквиччиарини.

В прошлом году Валерия объявила, что ждет четвертого ребенка от своего тренера по аргентинскому танго. Их сын родился 26 февраля в результате экстренного кесарева сечения. Вскоре после родов врачи поставили Лерчек диагноз: рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких.

В июле Гагаринский суд Москвы признал Чекалину виновной в выводе за рубеж более ₽250 млн и назначил ей пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

В конце сентября Валерия вновь оказалась в московском онкоцентре, потому что ее продолжают беспокоить невыносимые боли в спине — ранее поставленная блокада не помогла. Сейчас Чекалина проходит процедуры с применением тока для снятия спазмов и принимает мощные обезболивающие препараты.

Ранее онколог Владислав Евсеев рассказал о стабилизации состояния Валерии Чекалиной.

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