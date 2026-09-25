Запрещенный язык: ИИ-песни с матом набирают популярность и приносят доход

Стремительное развитие искусственного интеллекта породило новое и тревожное явление в российской музыкальной индустрии: нейросети все чаще создают песни с нецензурной лексикой и откровенно провокационным содержанием, включая пропаганду педофилии. Некоторые из этих треков набирают сотни тысяч прослушиваний, а их авторы получают пассивный доход, достигающий 100 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-медиа» .

На проблему одной из первых отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: она направила обращения в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, отметив, что к ней поступает множество жалоб от возмущенных родителей школьников. На момент публикации надзорные ведомства ситуацию не комментировали, но дискуссия в музыкальном сообществе уже разгорелась.

Как выяснилось, путь ИИ-трека до стриминговой платформы не так прост, но вполне преодолим. Некоторые дистрибьюторы отказываются работать с полностью сгенерированными композициями, однако авторы находят обходные пути: соединяют несколько генераций в один трек, очищают звук в сторонних программах и отправляют на дистрибуцию. При подаче заявки необходимо подтвердить авторство текста, наличие прав на коммерческое использование музыки и указать, содержит ли трек нецензурную лексику. После модерации, которая может длиться до семи дней, автор проходит верификацию, получает возможность продвигать творчество, собирать донаты и получать роялти. По данным открытых источников, миллион прослушиваний на «Яндекс Музыке» приносит правообладателю около 40–45 тыс. рублей, а десять миллионов — примерно 400–450 тыс. рублей до раздела с лейблом и уплаты налогов. Таким образом, успешный ИИ-автор может ежемесячно зарабатывать десятки тысяч рублей, что делает это направление коммерчески привлекательным.

Реакция экспертов на феномен неоднозначна. Продюсер Иосиф Пригожин считает, что популярность таких песен — закономерное следствие общей культурной деградации: известные артисты сами позволяют себе мат в публичном пространстве, а публика берет с них пример. «Джин выпущен из бутылки», — констатирует он, добавляя, что без ощутимых наказаний распространение продолжится. Почетный адвокат России Евгений Харламов отмечает, что мат в музыке существовал всегда, но массовое создание такого контента искусственным интеллектом — новое правовое явление, с которым специалисты только начинают сталкиваться. Юристы подчеркивают: на стриминговых площадках мат напрямую не запрещен, но трек обязан иметь маркировку «18+». Однако одной пометки недостаточно, если песня доступна детям, автоматически включается им или попадает в рекомендации без учета возраста. Публичное воспроизведение такого трека — на улице или в открытом паблике — может квалифицироваться как мелкое хулиганство.

Вопрос о лишении авторов ИИ-песен с матом монетизации остается дискуссионным. Доктор юридических наук Елена Гринь предлагает сохранить доступ для взрослых по их самостоятельному запросу, но ограничить появление таких композиций в детских аккаунтах и семейных подборках, а также исключить их из автоматического воспроизведения и общих рекомендаций. Пригожин сомневается, что запрет на выплаты решит проблему, сравнивая это с попыткой распоряжаться доходами чужого магазина. Харламов также против полного лишения дохода: по его мнению, авторы найдут обходные пути, и контент уйдет в пиратское пространство. В качестве реальной меры он предлагает серьезную маркировку с подтверждением возраста чуть ли не через «Госуслуги» и создание закрытых сайтов. Эксперт напомнил, что ранее обращался в Роскомнадзор из-за публикации с большим количеством нецензурной брани, и ведомство в течение девяти дней вынесло представление, после чего материал был удален. Он уверен, что в этом направлении будет проводиться большая работа.

Таким образом, феномен ИИ-музыки с матом и недетским содержанием стал вызовом для законодательства и общества. С одной стороны, технологии открывают новые возможности для творчества и заработка, с другой — создают угрозу для несовершеннолетних и размывают культурные нормы. Пока надзорные органы молчат, а эксперты спорят о методах, рынок ИИ-музыки продолжает расти: по оценке «Яндекс Музыки» на сентябрь, такие треки занимают 4,4% каталога и 27% новых релизов. Это означает, что проблема будет только усугубляться, требуя четких правовых механизмов, которые защитят детей, не ущемляя свободу взрослых. И, возможно, именно сейчас настал момент, когда обществу и государству пора выработать единые правила игры в цифровом пространстве, чтобы «джинн» не вышел окончательно из-под контроля.

Ранее эксперт рассказал, почему маркировка песен от ИИ пока не обязательна в России.