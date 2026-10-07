Беременная Алена Кравец призналась, что завидует скрытности Надежды Михалковой

41-летняя светская львица Алена Кравец сожалеет, что рассказала о своей беременности, пишет Teleprogramma.org.

Она призналась, что завидует 40-летней Надежде Михалковой, которая держала в секрете свою третью беременность.

«Надо было тоже все тайно делать. Не дадут ведь спокойной жизни теперь», — написала Кравец.

При этом светская львица призналась, что планирует отказаться от естественных родов и настаивает на кесаревом сечении. Кравец считает свою беременность чудом и связывает ее с высшими силами — по ее словам, Господь послал ей это счастье как награду за испытания.

В прошлом году Кравец оказалась в центре скандала из-за поведения приемной дочери Даниеллы, которая устраивала дебоши, воровала и приводила в дом посторонних мужчин. Из-за проблем с дочерью Кравец была вынуждена отдать девочку в детский дом, и теперь видит в беременности утешение и новый смысл.

Накануне стало известно, что младшая дочь Никиты Михалкова тайно вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслана Кухарука.