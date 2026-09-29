«На чем она зарабатывает?»: защита Гогунского засомневалась в доходах Маирко

Конфликт между 48-летним актером Виталием Гогунским, известным по роли Кузи в сериале «Универ», и его бывшей возлюбленной, 39-летней Ириной Маирко перешел в новую стадию. Спор идет вокруг содержания их 16-летней дочери — певице Милане Стар. Бывшие супруги развелись в 2019 году, и с тех пор стороны не могут прийти к соглашению по алиментам.

Маирко требует увеличить ежемесячные выплаты на дочь до ₽400 тысяч. Сейчас Гогунский, по ее словам, платит лишь ₽50 тысяч в месяц. В эту сумму, по ее мнению, должны входить не только базовые расходы, но и оплата личного водителя для Миланы — ₽150 тысяч, а также занятия с репетиторами и секции, которые обходятся еще примерно в ₽180 тысяч.

Более того, актера обвинили в том, что тот якобы не дает разрешение на оформление визы для дочери. Адвокат Гогунского в комментарии Super назвал эту информацию ложью.

«Вранье это все. Вранье это все так же, как большая часть вранья», — заявил защитник.

Сторона Гогунского настаивает, что актер не трудоустроен официально, является индивидуальным предпринимателем и сам определяет размер своей зарплаты. По словам представителя артиста, доход Гогунского составляет около ₽200 тысяч в, и он готов платить алименты в размере четверти от этой суммы.

Юрист актера также усомнился в происхождении доходов самой Маирко. Он обратил внимание на выписки Tax Free из дорогих магазинов, включая Louis Vuitton и Dolce & Gabbana, представленные в материалах дела. Адвоката также смутил задекларированный доход Маирко в размере ₽127 млн в год — при том, что, по его словам, она нигде не работает.

«Вы понимаете какие это деньги в месяц зарабатывает Маирко? А на чем она зарабатывает? Она где-то работает? Конечно же нет», — заявил защитник.

Гогунский ранее состоял в незарегистрированном браке с моделью Маирко. В феврале 2010 года у пары родилась дочь. Но уже в 2013 году актер женился на Анне Жюсталь, однако уже в 2015-м супруги развелись. Спустя два года, 25 апреля 2017-го, Гогунский вернулся к Ирине, с которой оформил брак, однако и он распался в 2019-м году.

Ранее Виталий Гогунский заявил, что американский певец Майкл Джексон жив.