Жена Стаса Михайлова неожиданно оставила комментарий под фото мужа на фоне слухов о разрыве
Super: жена Михайлова прокомментировала фотографию мужа на фоне слухов о разводе
Фото: [соцсети]
53-летняя Инна Михайлова вновь дала поклонникам повод для сомнений в расставании с 57-летним певцом Стасом Михайловым: она ставит теплые смайлики на странице мужа в соцсетях, передает Super.
Так, под одной из свежих публикаций артиста Инна оставила комментарий — эмодзи с целым, не разбитым сердцем. Из-за этого многие поклонники пары отнеслись к недавнему расставанию с Михайловым скептически.
Люди, хорошо знакомые с шоу-бизнесом, предполагали, что новость о разрыве могла быть способом привлечь внимание к Стасу и повысить интерес к его выступлениям. Сам Михайлов ранее опровергал слухи о расставании с женой и лаконично просил фанатов не верить публикациям о крахе брака.
Ранее Инна Михайлова намекнула на измену певца с подругой неоднозначным роликом.