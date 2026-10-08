Жена Стаса Михайлова неожиданно оставила комментарий под фото мужа на фоне слухов о разрыве

Super: жена Михайлова прокомментировала фотографию мужа на фоне слухов о разводе

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

53-летняя Инна Михайлова вновь дала поклонникам повод для сомнений в расставании с 57-летним певцом Стасом Михайловым: она ставит теплые смайлики на странице мужа в соцсетях, передает Super.

Так, под одной из свежих публикаций артиста Инна оставила комментарий — эмодзи с целым, не разбитым сердцем. Из-за этого многие поклонники пары отнеслись к недавнему расставанию с Михайловым скептически.

Люди, хорошо знакомые с шоу-бизнесом, предполагали, что новость о разрыве могла быть способом привлечь внимание к Стасу и повысить интерес к его выступлениям. Сам Михайлов ранее опровергал слухи о расставании с женой и лаконично просил фанатов не верить публикациям о крахе брака.

Ранее Инна Михайлова намекнула на измену певца с подругой неоднозначным роликом.

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