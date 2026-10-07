Сборная России сыграла вничью с Нигерией, впервые при Карпине пропустив три мяча

Сборная России впервые при Валерии Карпине пропустила три мяча

Культура и спорт

Фото: [РФС]

Сборная России провела в Нижнем Новгороде товарищеский матч с командой Нигерии. Игра завершилась результативной ничьей — 3:3.

Уже на 10-й минуте счет открыл экс-футболист «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо, пробивший Александра Максименко ударом в ближний угол из-за штрафной.

Россияне правильно отреагировали на пропущенный гол и перехватили инициативу. На 30-й минуте Лечи Садулаев сравнял счет, получив передачу от Матвея Кисляка. А перед самым перерывом футболисты поменялись ролями, на этот раз Садулаев ассистировал Кисляку на гол.

На 54-й минуте хозяева разыграли симпатичную комбинацию, и Алексей Миранчук забил третий мяч. Однако концовка у россиян получилась смазанной. На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил счет благодаря рикошету, а в компенсированное время Акор Адамс переиграл Максименко — 3:3.

Сборная России впервые пропустила три мяча при Валерии Карпине, который возглавляет национальную команду с лета 2021 года.

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