Сборная России сыграла вничью с Нигерией, впервые при Карпине пропустив три мяча

Уже на 10-й минуте счет открыл экс-футболист «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо, пробивший Александра Максименко ударом в ближний угол из-за штрафной.

Россияне правильно отреагировали на пропущенный гол и перехватили инициативу. На 30-й минуте Лечи Садулаев сравнял счет, получив передачу от Матвея Кисляка. А перед самым перерывом футболисты поменялись ролями, на этот раз Садулаев ассистировал Кисляку на гол.

На 54-й минуте хозяева разыграли симпатичную комбинацию, и Алексей Миранчук забил третий мяч. Однако концовка у россиян получилась смазанной. На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил счет благодаря рикошету, а в компенсированное время Акор Адамс переиграл Максименко — 3:3.

Сборная России впервые пропустила три мяча при Валерии Карпине, который возглавляет национальную команду с лета 2021 года.