Малкин задумался о завершении карьеры в НХЛ после заявления Овечкина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на заявление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который сообщил, что нынешний сезон в НХЛ станет для него последним.

Летом 40-летний Малкин подписал с «Питтсбургом» годичный контракт на $5,5 млн.

«Возможно, это и мой последний сезон. Я все еще люблю играть в хоккей, но тяжело выходить на лед каждую ночь!» — признался хоккеист.

Евгений Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. За это время он сыграл в 1272 матчах, в которых набрал 1411 (535+876) очков. Нападающий дважды выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру), а также «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку) и «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку). С «Питтсбургом» Малкин выиграл три Кубка Стэнли.

Ранее Александр Овечкин объяснил, почему решил завершить карьеру в НХЛ.