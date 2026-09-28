Звезда российских мелодрам Наталия Антонова решила развестись после 21 года брака

Super.ru: звезда мелодрам Наталия Антонова подала на развод после 21 года брака

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

52-летняя звезда сериалов «Дыши со мной» и «По ту сторону счастья» Наталия Антонова подала на развод с мужем Николаем Семеновым после 21 года брака, сообщило Super со ссылкой на заявление самой артистки.

Наталия рассказала, что испытывала разочарование, когда подавала на развод. Она также раскрыла, что помогает ей справляться. Во-первых, это желание жить дальше, во-вторых, вера в Бога и молитвы. Также Антонова рассказала, что много гуляет, не унывает и любуется красивой природой.

«Да, слушать музыку и не плакать», — написала актриса.

Артистка познакомилась с мужем в 2004 году, а через год они сыграли свадьбу. У обоих на момент уже были сыновья от предыдущих браков. После свадьбы у Антоновой и Семенова родилось еще двое мальчиков.

Ранее актер Кирилл Сафонов ответил на слухи о расставании с Сашей Савельевой.

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