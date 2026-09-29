Владимир Кличко претендует на имущество покойной актрисы Панеттьери в $6 млн

Спортсмен претендует на имущество актрисы стоимостью $6 млн. Кличко подал в суд Лос-Анджелеса заявление о назначении его временным опекуном дочери Хайден — Кайи. Боксре намерен обеспечить возврат имущества актрисы Кайе после расследования обстоятельств смерти.

Панеттьери родила дочь в 2014 году от Кличко. Когда Кайе было три года, ее родители расстались. Владимир увез девочку на Украину и вынудил актрису подписать бумаги об отказе от дочери. Мама виделась с девочкой лишь изредка, когда прилетала в Европу.

Хайден умерла в августе 2026 года в съемной квартире в Гринвилле (штат Южная Каролина). Ей было 36 лет. На момент смерти вместе с актрисой были бойфренд Брайан Хикерсон и его брат Зак.

Позже выяснилось, что в организме артистки обнаружили смесь сильнодействующих рецептурных препаратов, в том числе мощный синтетический опиоидный анальгетик. Судмедэксперты установили, что актриса умерла от токсического воздействия препаратов. Похороны Панеттьери прошли в Малибу через месяц после ее смерти, при этом ни Кличко, ни Кайя на церемонии не присутствовали.

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