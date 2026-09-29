Американский тренер «Трактора» оценил гимн России
Американский тренер «Трактора» Гордон назвал гимн России «отличной композицией»
Фото: [ХК «Трактор»]
Американский тренер челябинского «Трактора» Скотт Гордон после матча с «Динамо» (2:1 ОТ) высказался о работе в России. Специалист возглавил клуб КХЛ перед началом сезона.
Гордон заявил, что Россия и КХЛ превзошли его ожидания. Ему нравится отношение людей, стиль хоккея в лиге. Американец признался, что ему даже нравится слушать гимн России перед началом матча.
«По-моему, это отличная композиция, и в ней чувствуется особый дух», — отметил Гордон.
«Трактор» в восьми матчах набрал шесть очков и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.
Ранее тренер «Динамо» Леонид Тамбиев раскритиковал игру своей команды в матче с «Трактором».