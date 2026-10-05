Шестеркин разрывает НХЛ: вратарь «Рейнджерс» во втором матче набирает баллы за результативность

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин набрал результативный балл во втором матче подряд

Культура и спорт

Фото: [ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»]

В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли на своей площадке «Юта Маммот» (4:2). Главными героями матча стали российские игроки хозяев.

Голкипер Игорь Шестеркин набрал результативный балл в своем втором матче подряд. Ранее он забросил шайбу прямым броском в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а в этот раз начал атаку, в которой Эели Толванен поразил пустые ворота. У Шестеркина столько же набранных очков в сезоне, сколько и у самого дорогого нападающего «Рейнджерс» Павла Дорофеева.

Шестеркин был признан третьей звездой матча, а первой стал защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков. Он открыл счет в матче, а позже сделал результативную передачу.

Российские игроки «Юты» Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев, Даниил Бут результативные баллы не заработали. Сергачев дважды побывал на скамейке штрафников.

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержали третью победу в четырех матчах и с шестью очками возглавляют турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ.

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