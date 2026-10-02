ЦСКА выиграл в КХЛ в седьмой раз подряд, шесть из семи побед одержаны в гостях

ХК ЦСКА продлил победную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до семи матчей, причем шесть из этих побед — гостевые. В очередном матче армейцы обыграли на выезде минское «Динамо» — 4:1.

В середине первого периода команда Игоря Никитина забросила две шайбы с интервалом в полминуты. Вначале Марат Хайруллин реализовал большинство, а затем Роберт Хэмилтон удвоил преимущество. Во второй двадцатиминутке Хайруллин оформил дубль —до этого в 10 играх у него была лишь одна заброшенная шайба. В третьем периоде минчанин Даниил Сотишвили сократил счет, но в концовке Иван Дроздов поставил победную точку броском по пустым воротам.

«Хороший матч. Приятно играть здесь всегда, и ребята заслужили победу сегодня. Надо отдать должное сопернику, до конца сражались. Для нас при такой аудитории выдерживать это — хороший процесс», — подвел итоги встречи главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции КХЛ, набрав 16 очков в 11 матчах.

Ранее защитник ЦСКА Роберт Хэмилтон назвал пятиматчевую гостевую серию ЦСКА «самым тяжелым выездом в истории спорта».