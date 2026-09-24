«Будто родился не в своей эпохе»: Собчак отреагировала на смерть Соседова

Прежде всего Собчак вспоминает Соседова по передаче «Акулы пера», где он вместе с Отаром Кушанашвили ставил звезд в неудобное положение провокационными вопросами.

«Всегда дерзкий, честный, но будто родился не в своей эпохе», — написала Собчак.

К посту она прикрепила фрагмент выпуска того самого шоу с группой «Агат Кристи». Ксения добавила, что у Соседова было много телевизионных планов.

«В очередной раз задумаешься, что жизнь действительно скоротечна», — написала она.

Напомним, о смерти Соседова стало известно вечером 23 сентября. Критик прилетел в Якутию вместе с руководительницей дома моды SEANNA Анной Сердюковой. Она рассказала, что журналиста не стало в 22:45 по местному времени.

Ранее мама Сергея Соседова высказалась о смерти единственного сына.