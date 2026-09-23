«Страна звучит»: россияне могут выбрать лучший клип на национальном языке

Телеканал РУ.ТВ запустил зрительское голосование в рамках Всероссийского конкурса современных клипов на национальных языках «Страна звучит». Проект, приуроченный к Году единства народов России, собрал более полутора сотен заявок из 43 регионов — от Калининграда до Приморья. Авторы работали на пятнадцати языках: помимо русского, звучат чеченский, башкирский, бурятский, якутский, тувинский, удмуртский, чувашский, эвенский и другие. Жюри, в которое вошли специалисты из музыкальной индустрии и телевидения, оценивало не только звучание и картинку, но и то, насколько исполнителям удалось передать национальную культуру через современный формат. По итогам отбора в финал прошли восемь клипов — их авторы представляют Салехард, Якутск, Белорецк, Казань, Можгу, Пушкино и Уфу.

Голосование продлится с 21 сентября по 4 октября. За это время зрители не просто выбирают лучшую работу — они знакомятся с музыкальными традициями народов страны в современном звучании. Победитель, имя которого назовут 9 октября, получит ротацию в эфире РУ.ТВ, а значит, шанс найти широкую аудиторию за пределами родного региона. Для канала это продолжение линии по поддержке культурного наследия: проект дает исполнителям из самых разных уголков России площадку, где национальный язык звучит не как фольклорная реликвия, а как часть актуальной музыкальной культуры.

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