Мирра Андреева направила злость в правильное русло: взяла два сета под ноль у китаянки Юэ
Мирра Андреева разозлилась на себя и выиграла два сета под ноль у китаянки Юэ
Фото: [WTA]
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине, обыграв китаянку Юань Юэ со счетом — 3:6, 6:0, 6:0.
Пятая ракетка мира объяснила метаморфозу, произошедшую с ней по ходу матча.
«Я очень злилась на себя. Думаю, это одновременно и помогло мне, и мешало. Я рада, что смогла направить эту злость на себя в нужное русло — постаралась играть агрессивнее и двигаться по корту с большей интенсивностью», — рассказала Мирра Андреева.
Следующая соперница Андреевой определится в поединке датчанки Клары Таусон (44-й номер рейтинга) и экс-россиянки Полины Кудерметовой (104), представляющей Узбекистан.
Также в третий круг турнира вышли россиянки Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Анне Калинской и Анастасии Захаровой еще предстоит провести свои матчи второго круга.