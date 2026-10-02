Мирра Андреева направила злость в правильное русло: взяла два сета под ноль у китаянки Юэ

«Я очень злилась на себя. Думаю, это одновременно и помогло мне, и мешало. Я рада, что смогла направить эту злость на себя в нужное русло — постаралась играть агрессивнее и двигаться по корту с большей интенсивностью», — рассказала Мирра Андреева.