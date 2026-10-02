Мирра Андреева направила злость в правильное русло: взяла два сета под ноль у китаянки Юэ

Мирра Андреева разозлилась на себя и выиграла два сета под ноль у китаянки Юэ

Культура и спорт

Фото: [WTA]

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине, обыграв китаянку Юань Юэ со счетом — 3:6, 6:0, 6:0.

Пятая ракетка мира объяснила метаморфозу, произошедшую с ней по ходу матча.

«Я очень злилась на себя. Думаю, это одновременно и помогло мне, и мешало. Я рада, что смогла направить эту злость на себя в нужное русло — постаралась играть агрессивнее и двигаться по корту с большей интенсивностью», — рассказала Мирра Андреева.

Следующая соперница Андреевой определится в поединке датчанки Клары Таусон (44-й номер рейтинга) и экс-россиянки Полины Кудерметовой (104), представляющей Узбекистан.

Также в третий круг турнира вышли россиянки Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Анне Калинской и Анастасии Захаровой еще предстоит провести свои матчи второго круга.

Читайте также

Врач футбольного клуба пришел на помощь пассажиру авиарейса Махачкала — Санкт-Петербург

Врач футбольного клуба пришел на помощь пассажиру авиарейса Махачкала — Санкт-Петербург

Вайцеховская посочувствовала Плющенко-младшему из-за большого давления на него

Вайцеховская посочувствовала Плющенко-младшему из-за большого давления на него

Российские фигуристки провели тренировку перед турниром Trialeti Trophy в Батуми

Российские фигуристки провели тренировку перед турниром Trialeti Trophy в Батуми

В семье звезды «Милых обманщиц» Чада Лоу трагедия: актер потерял 13-летнюю дочь

В семье звезды «Милых обманщиц» Чада Лоу трагедия: актер потерял 13-летнюю дочь

«Приятно снова оказаться на британской земле»: принц Гарри впервые вышел в свет после возвращения в Британию

«Приятно снова оказаться на британской земле»: принц Гарри впервые вышел в свет после возвращения в Британию

Стало известно, кто повредил газон в Казани перед матчем сборных России и Ирана

Стало известно, кто повредил газон в Казани перед матчем сборных России и Ирана

На Западе хотят отменить Овечкина: капитан «Вашингтона» столкнулся с хейтом из-за политической рекламы

На Западе хотят отменить Овечкина: капитан «Вашингтона» столкнулся с хейтом из-за политической рекламы

Месси показал футболку, в которой проведет прощальный матч в сборной

Месси показал футболку, в которой проведет прощальный матч в сборной

Защитник «Динамо» рассказал об особенностях питания в США

Защитник «Динамо» рассказал об особенностях питания в США

Стало известно, сколько на подарок жене потратил Алексей Воробьев

Стало известно, сколько на подарок жене потратил Алексей Воробьев

«Песни Ширана убрали из эфира»: почему ирландская радиостанция отказалась от его музыки

«Песни Ширана убрали из эфира»: почему ирландская радиостанция отказалась от его музыки

«Проснулся в луже крови»: сын Елены Яковлевой попал в больницу из-за удаления татуировок

«Проснулся в луже крови»: сын Елены Яковлевой попал в больницу из-за удаления татуировок

Добавьте mosregtoday.ru в избранное