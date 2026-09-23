FIS рассказала о наказаниях за дискриминацию российских и белорусских спортсменов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила, что за дискриминационное или провокационное поведение в отношении российских и белорусских атлетов на виновников будут накладываться санкции.

2 сентября организация объявила о допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Любое дискриминационное или провокационное поведение в отношении спортсмена или персонала, имеющих спортивное гражданство России или Беларуси и допущенных к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, влечет за собой дисциплинарное разбирательство в связи с нарушением кодекса этики FIS», — говорится в заявлении федерации.

Также FIS уточнила критерии допуска российских и белорусских спортсменов, касающееся их связи с армией и силовыми структурами. В соревнованиях не смогут участвовать атлеты, добровольно заключившие контракт с Вооруженными силами или органами национальной безопасности России и Белоруссии. При этом из правила исчезла формулировка с упоминанием аффилированных с армией и спецслужбами структур. Это открывает возможность участия в соревнованиях для спортсменов, состоящих в спортивных обществах ЦСКА и «Динамо».