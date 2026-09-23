FIS рассказала о наказаниях за дискриминацию российских и белорусских спортсменов

FIS пообещала наказывать за дискриминацию и провокации в отношении россиян

Культура и спорт

Фото: [ФЛГР]

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила, что за дискриминационное или провокационное поведение в отношении российских и белорусских атлетов на виновников будут накладываться санкции.

2 сентября организация объявила о допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Любое дискриминационное или провокационное поведение в отношении спортсмена или персонала, имеющих спортивное гражданство России или Беларуси и допущенных к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, влечет за собой дисциплинарное разбирательство в связи с нарушением кодекса этики FIS», — говорится в заявлении федерации.

Также FIS уточнила критерии допуска российских и белорусских спортсменов, касающееся их связи с армией и силовыми структурами. В соревнованиях не смогут участвовать атлеты, добровольно заключившие контракт с Вооруженными силами или органами национальной безопасности России и Белоруссии. При этом из правила исчезла формулировка с упоминанием аффилированных с армией и спецслужбами структур. Это открывает возможность участия в соревнованиях для спортсменов, состоящих в спортивных обществах ЦСКА и «Динамо».

Читайте также

Соболев заступился за вратаря «Балтики», который пропустил мяч после удара с центра поля

Соболев заступился за вратаря «Балтики», который пропустил мяч после удара с центра поля

Дочь звезды сериала «Тайны следствия» Ковальчук выходит замуж

Дочь звезды сериала «Тайны следствия» Ковальчук выходит замуж

«Я так робела»: 91-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла на сцену

«Я так робела»: 91-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла на сцену

«Голос Гоку и Леви»: умер Майк Макфарланд, подаривший голос легендарным аниме-героям

«Голос Гоку и Леви»: умер Майк Макфарланд, подаривший голос легендарным аниме-героям

Стали известны требования Кучерова по новому контракту с «Тампой»

Стали известны требования Кучерова по новому контракту с «Тампой»

Звезде «Доктора Кто» Ноэлю Кларку предъявили обвинения в сексуальных преступлениях

Звезде «Доктора Кто» Ноэлю Кларку предъявили обвинения в сексуальных преступлениях

«Невероятно тощая»: новый образ Алены Водонаевой вызвал споры в Сети

«Невероятно тощая»: новый образ Алены Водонаевой вызвал споры в Сети

Генменеджер «Вашинтона» отреагировал на кампанию в США, развернутую против Овечкина

Генменеджер «Вашинтона» отреагировал на кампанию в США, развернутую против Овечкина

Во Франции оценили вклад Матвея Сафонова в победу над «Брестом»

Во Франции оценили вклад Матвея Сафонова в победу над «Брестом»

Михаил Ефремов получил новую роль в спектакле

Михаил Ефремов получил новую роль в спектакле

«Он был подделкой»: во Франции раскритиковали Кварацхелию за игру с «Марселем»

«Он был подделкой»: во Франции раскритиковали Кварацхелию за игру с «Марселем»

«Он говорит по шаблону»: критик рассказал о новом ведущем «За гранью»

«Он говорит по шаблону»: критик рассказал о новом ведущем «За гранью»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное