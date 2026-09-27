«Три спальни и две ванные»: внук Петросяна стал обладателем шикарной квартиры в США

31-летний Андреас Петросян, внук 80-летнего юмориста Евгения Петросяна, купил трехкомнатную квартиру в элитном районе Prospect Heights в Бруклине, сообщает Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Общая площадь квартиры — 112 кв. м. Она расположена на третьем этаже комплекса неподалеку от Проспект-парка. В квартире три спальни, две ванные комнаты, просторная гостевая и кухня.

Предполагается, что Андреас заплатил за недвижимость $1,7 млн (около ₽140 млн). Интересно, что перед сделкой агенты повысили цену почти на ₽22 млн после того, как узнали об интересе внука российской звезды.

Средний ценник в районе Prospect Heights колеблется от $1,5 до $3 млн, самые бюджетные варианты стоят от $126 млн, а апартаменты с несколькими спальнями в престижном комплексе — от $4 млн.

Андреас занимается искусством и публицистикой. Его жена Эльвия Уилк работает редактором, пишет и издает книги. Пара поженилась в сентябре 2024 года.

Ранее стало известно, что Надежда Бабкина является обладательницей недвижимости в России и за границей.