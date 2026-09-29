Жена Канье Уэста вновь поделилась откровенными фото в белье

Super: Бьянка Цензори, жена Уэста, показала откровенные снимки в нижнем белье

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Бьянка Цензори, 31-летняя жена 49-летнего рэпера Канье Уэста, опубликовала в личном блоге снимки в откровенном нижнем белье, передает Super.

На одном из кадров Цензори позирует у белой стены в бюстгальтере с эффектом push-up и черных трусах с высокой посадкой, приложив палец к губам. На другом снимке модель запечатлена со спины в прозрачном дождевике, под которым видно нижнее белье.

Фото: [соцсети]

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Фото: [соцсети]

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Образы Цензори регулярно становятся поводом для обсуждения. Она часто появляется вместе с Уэстом в нарядах, привлекающих внимание публики. В интервью Vanity Fair Цензори заявляла, что самостоятельно принимает решения относительно своего стиля.

А недавно звезда удивила поклонников скромным образом — она вышла на прогулку с детьми Канье в закрытом, но облегающем комбинезоне.

Напомним, Бьянка замужем за Уэстом с 2022-го года. До этого Цензори работала архитектором и дизайнером в компании рэпера Yeezy.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст может выступить в Москве летом 2027 года.

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