Экс-тренер «Ростова» Альба может возглавить «Родину»

Инсайдер Карпов: владелец «Родины» хотел отправить самолет за тренером Альбой

Культура и спорт

Фото: [ФК «Ростов»]

Владелец ФК «Родина» предприниматель Сергей Ломакин готов был послать самолет за тренером Джонатаном Альбой, чтобы тот прилетел на переговоры в Сербию, где проводит сборы столичный клуб, рассказал инсайдер Иван Карпов.

Однако экс-тренер «Ростова» отказался лететь, поскольку находится в расположении сборной России, где помогает Валерию Карпину. Однако телефонный разговор между Ломакиным и Альбой все же состоялся. В ходе него владелец «Родины» обсудил с тренером футбол, который испанец мог бы поставить команде.

По данным источника, до конкретных договоренностей дело не дошло, но Альба остается главным кандидатом на пост главного тренера «Родины».

21 сентября «Родина» рассталась с испанским тренером Хуаном Диасом, а через несколько дней «Ростов» расторг контракт с Альбой, причем испанец оказался от полагающейся компенсации, приняв во внимание тяжелое финансовое положение ростовского клуба.

«Родина» занимает 15-е место в РПЛ, набрав пять очков в девяти играх.

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