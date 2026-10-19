СМИ сообщили размер зарплаты Андрея Разина в СКА

Новый главный тренер СКА Андрей Разин будет зарабатывать в петербургском клубе 100 млн руб. в год, сообщает «Сила спорта».

18 октября СКА отправил в отставку Игоря Ларионова и тут же назначил на его место Разина. Это произошло всего через несколько часов после того, как «Металлург» объявил об окончательном увольнении тренера. Ранее магнитогорский клуб отстранил Разина, но уволил только две недели спустя. В «Металлурге» у Разина был конфликт с игроками, и клуб в итоге выбрал сторону хоккеистов.

По данным «СЭ», Разин хочет пригласить в свой штаб из «Металлурга» Владимира Воробьева и Евгения Михалкевича. Во время отстранения Разина Воробьев руководил магнитогорской командой и выиграл с ней пять матчей подряд.

«Металлург» возглавяет Восточную конференцию с 29 очками в 18 матчах, СКА занимает восьмое место на Западе с 17 баллами после 15 игр.