Алена Блин заявила, что Анатолий Цой может изменять жене

Teleprogramma.org: Жигалова заявила, что Анатолий Цой может изменять жене

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Нешуточные страсти вокруг личной жизни 37-летнего бывшего участника российского бой-бэнда MBAND Анатолия Цоя, пишет Teleprogramma.org.

В новом выпуске шоу «Звезды в джунглях. Суперсезон» журналистка Алена Жигалова, она же Алена Блин, и блогер Алана Мамаева открыто обсудили закрытость Цоя. По словам Жигаловой, Цой уже давно женат и воспитывает двоих детей, однако тщательно скрывает этот факт от публики. Более того, журналистка заявила, что певец сознательно поддерживает имидж свободного мужчины.

«Он же типа кореец и там они, наверное, все дома по лавкам сидят. Но он же не кореец! И мне сказали, что он это самое, он и жене изменяет и все там. И мне вот интересно», — заявила журналистка.

Когда ведущие напрямую спросили Анатолия, женат ли он, артист отказался отвечать. Он подчеркнул, что не намерен обсуждать личную жизнь на камеру.

По информации СМИ, у Цоя действительно есть жена — ее зовут Ольга. Отмечается, что пара воспитывает пятерых детей. В июле сообщалось, что Анатолий Цой сыграл свадьбу в стиле «Великого Гэтсби».

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