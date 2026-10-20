Софье Синициной пришлось сбежать из отеля посреди ночи

31-летняя российская актриса Софья Синицына, участвующая во втором сезоне сериала «Виноград», столкнулась с неприятным сюрпризом во время съемок, сообщает VOICE.

Часть сцен проекта снимали в Геленджике, часть — в Москве. Для проживания артистка выбрала гостиницу, но остаться там не смогла: посреди ночи она обнаружила в своем номере тараканов. Это вынудило ее срочно покинуть место.

По словам актрисы, она проснулась от шороха и включила свет. Увиденное ее шокировало. Она быстро собрала вещи и вызвала такси.

«Софья Олеговна увидела семью тараканов в номере и посреди ночи поехала 1,5 часа в соседний город! Я не смогла их убить», — рассказала артистка.

Несмотря на стресс, Синицына сохранила чувство юмора и позже опубликовала кадры из нового номера. Она поблагодарила руководство геленджикской гостиницы за то, что ее приютили в столь поздний час.

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