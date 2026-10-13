«Самая чудесная»: звезда «Мэри Поппинс, до свидания» трогательно обратилась к внучке в ее день рождения
KP.RU: Наталья Андрейченко поздравила 17-летнюю внучку с днем рождения
Фото: [соцсети]
70-летняя заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко опубликовала в личном блоге редкий семейный снимок, пишет KP.RU.
На фото актриса запечатлена вместе со своей 17-летней внучкой Лео-Магдалиной. Поводом для публикации стал день рождения девочки. Андрейченко поздравила внучку трогательным обращением.
«С днем рождения, самая чудесная, красивая и талантливая внучка в мире!», — написала она.
Поклонники сразу обратили внимание на внешность Лео-Магдалины. Многие отметили, что девушка очень похожа на своего дедушку — знаменитого актера Максимилиана Шелла. Сама Наталья редко делится семейными кадрами, поэтому новый снимок вызвал особый интерес у публики.
Известно, что дочь Андрейченко, Настасья, родила Лео-Магдалину в 17 лет. Имя отца девочки не раскрывалось. Именно он занимался воспитанием ребенка, поскольку у Настасьи диагностировано психическое расстройство.
Ранее в Сети появилось редкое фото внука Любови Полищук.