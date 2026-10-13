«Самая чудесная»: звезда «Мэри Поппинс, до свидания» трогательно обратилась к внучке в ее день рождения

На фото актриса запечатлена вместе со своей 17-летней внучкой Лео-Магдалиной. Поводом для публикации стал день рождения девочки. Андрейченко поздравила внучку трогательным обращением.

«С днем рождения, самая чудесная, красивая и талантливая внучка в мире!», — написала она.

Поклонники сразу обратили внимание на внешность Лео-Магдалины. Многие отметили, что девушка очень похожа на своего дедушку — знаменитого актера Максимилиана Шелла. Сама Наталья редко делится семейными кадрами, поэтому новый снимок вызвал особый интерес у публики.

Известно, что дочь Андрейченко, Настасья, родила Лео-Магдалину в 17 лет. Имя отца девочки не раскрывалось. Именно он занимался воспитанием ребенка, поскольку у Настасьи диагностировано психическое расстройство.

Ранее в Сети появилось редкое фото внука Любови Полищук.