Исполнитель роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие» отреагировал на смерть Ар Джея Митта

URA.RU: Брайан Крэнстон находится в отчаянии после смерти Ар Джея Митта

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

70-летний исполнитель роли Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон отреагировал на смерть 34-летнего коллеги, актера Ар Джея Митта, сообщает URA.RU. 

Крэнстон выразил эмоции постом в социальных сетях.

«Я в глубоком отчаянии, когда пишу это сегодня вечером. Ар Джей Митт, мой милый сын по „Во все тяжкие“, умер», — написал актер.

Крэнстон вспомнил, что впервые встретил Митта в 14 лет во время подготовки к съемкам. По его словам, несмотря на церебральный паралич, юноша никогда не использовал диагноз как оправдание и работал с огромным упорством.

За несколько недель до смерти Митт и Крэнстон переписывались и планировали поужинать вместе. Брайан признался, что не знает, мог ли тот обед изменить будущее Митта, но уверен, что будет скучать по нему.

Митт родился 21 августа 1992 года в Джексоне, штат Миссисипи. В трехлетнем возрасте ему диагностировали ДЦП. Благодаря упорным занятиям спортом и физиотерапии к 13 годам он научился ходить без поддержки. 

В 2008 году Митт получил роль в «Во все тяжкие», где сыграл сына главного героя, страдающего тем же заболеванием. Эта роль принесла ему премию Гильдии киноактеров США и открыла путь в большой кинематограф.

Помимо актерской карьеры, Митт активно занимался благотворительностью. Он был послом организации United Cerebral Palsy и основал собственный фонд The Mitte Foundation, помогавший людям с ограниченными возможностями.

Ранее стало известно о смерти звезды бразильского шоу «Голос» Карины Зевиани.

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