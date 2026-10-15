Сын Олега Табакова сыграл свадьбу со своим пиар-директором Ксенией Ермоленко

Павел Табаков, сын легендарного актера Олега Табакова, и его пиар-директор Ксения Ермоленко официально стали мужем и женой, сообщает HELLO! Russia. Павлу 31 год, его жене — 37 лет.

Торжество состоялось 10 октября в особняке Спиридонова в Москве. Молодожены выбрали стильный формат без излишнего пафоса. В социальных сетях они опубликовали серию черно-белых свадебных кадров.

Образы пары привлекли особое внимание. Павел надел смокинг из черного бархата с атласными лацканами. Под пиджак он выбрал белую рубашку с расстегнутым воротником и обошелся без галстука-бабочки.

Ксения остановилась на платье-бюстье из шелкового атласа кремового оттенка. Этот наряд отсылает к эпохе Золотого Голливуда. Невеста дополнила образ туфлями-лодочками с острым мысом. В руках она держала букет из белых анемонов с темной сердцевиной, который гармонировал с бутоньеркой Павла.

На опубликованных снимках Ксения танцует и вскидывает руки вверх под аплодисменты гостей. Среди присутствующих был брат Павла — Никита Табаков.

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