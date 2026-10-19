36-летняя певица Нюша сменила имя

Zvezdach: Нюша официально сменила имя в паспорте на Анна, сохранив псевдоним

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

36-летняя певица Нюша, известная под этим псевдонимом уже много лет, официально сменила имя в паспорте, сообщает «Леди.Mail» со ссылкой на телеграм-канал «Звездач». Теперь в документах она записана как Анна.

Артистка отметила, что приняла это решение, чтобы разграничить публичное амплуа и собственную личность. По ее словам, за годы карьеры граница между творчеством и внутренним миром слишком стерлась, и она хочет вернуть себе настоящее имя.

«Для меня это та часть, которая связана со сценой, но есть еще моя главная внутренняя личность, которая просто Анна, которая может не петь и просто находиться в совершенно других мыслях», — сказала она.

Псевдоним «Нюша» появился в паспорте певицы в 2007 году, когда ей было всего 17 лет. При рождении у нее действительно было имя Анна. Тогда смена имени, призналась артистка, было скорее временным решением, связанным с началом карьеры.

Ранее сообщалось, что звезда «Грозового перевала» Марго Робби отказалась от фамилии.

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