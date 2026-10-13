Maruv объявила о разводе с мужем

VOICE: украинская певица Maruv объявила о разводе с мужем спустя 14 лет брака

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

35-летняя украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) сообщила о разводе с мужем Александром Корсуном. Пара прожила вместе 14 лет, передает VOICE.

У супругов есть общий ребенок — первенец, который родился летом 2022 года. В   обращении к поклонникам Анна попросила не обсуждать ситуацию и не строить домыслов. Она подчеркнула, что для нее важно обеспечить ребенку стабильность и позаботиться о его эмоциональном состоянии.

«Вместе мы дали жизнь прекрасному ребенку, и сейчас для меня особенно важно заботиться об его эмоциональном состоянии, а также обеспечить ему ощущение стабильности. Жизнь продолжается, теперь каждый из нас пойдет своей дорогой», — написала Maruv.

Александр в прошлом был гандболистом и играл за команду «Харьков». Он является выпускником Харьковского аэрокосмического института по специальности «менеджмент». После знакомства с Анной в караоке-баре он стал ее пиар-менеджером. Maruv признавалась, что в браке возникали сложности из-за рабочих разногласий: муж рассматривал ее как бизнес-проект, а она стремилась к творчеству.

Во время последних сроков беременности певица испытывала трудности. Ее заметили в инвалидной коляске в одной из киевских больниц. Несмотря на это, Maruv продолжает заниматься музыкой.

Российским зрителям Анна известна как член жюри шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ в 2020 году. В 2021-м она стала лауреатом фестиваля «Песня года» и имеет другие музыкальные награды.

Ранее голливудский режиссер Стивен Сигал признался, что развелся с монгольской танцовщицей.

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